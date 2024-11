«Девке 100 лет, а выглядит на 18»: Артемий Лебедев назвал самую сексуальную знаменитость

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Дизайнер вместе с Филиппом Киркоровым обсудили эту тему в рамках подкаста.

Певица Наталья Ионова-Чистякова, известная как Глюкоза, — самая сексуальная из отечественных знаменитостей. Такое мнение выразил дизайнер и блогер Артемий Лебедев в беседе с народным артистом РФ Филиппом Киркоровым для подкаста You Want A Scandal Now? для платформы VK.

В ходе беседы певец задавал вопросы Лебедеву о дизайне, заработках, увлечениях. Киркоров вместе с тем спросил, кого из знаменитостей блогер считает самой сексуальной. Зарубежную звезду Лебедев назвать не смог. При этом быстро определился с российской знаменитостью.

«Самая сексуальная — это Глюкоза. Девке 100 лет уже, а она выглядит на 18», — сказал он.

Следует отметить, что Глюкозе на самом деле 38 лет. Однако многие говорят, что певица не выглядит на свой возраст. Глюкоза уделяет большое внимание внешности. Артистка часто появляется на публике в сексуальных нарядах, подчеркивающих ее фигуру. Звезда регулярно посещает косметолога, следит за питанием. Поклонники не устают восхищаться формами артистки. Но она сама считает, что ее фигура далека от идеала.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

При этом певица успела наделать шуму в этом году относительно не только внешности. В конце октября Наталью Ионову-Чистякову задержали в аэропорту Шереметьево и обвинили в употреблении наркотиков. Певица от экспертизы отказалась. В итоге суд признал ее виновной и оштрафовал на пять тысяч рублей. Но это не единственный скандал с Глюкозой. До этого она вышла на сцену в Красноярске в неадекватном состоянии и трогала себя за интимные места.

Буквально на прошлой неделе сообщалось, что Глюкоза реабилитировалась и вплотную занялась продвижением своей книги о секретах вечной молодости. Она даже собрала в ресторане своих друзей, среди которых была певица Кети Топурия. Близкие поддержали звезду, несмотря на подпорченную репутацию.

Ранее 5-tv.ru писал, что стилист Александр Данилов высказался о «синем» образе Глюкозы. Артистка решила сменить имидж после скандала в Красноярске и покрасила волосы в яркий цвет.