Опубликовано видео, как российские артиллеристы уничтожают расчеты и силу ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Ее боевые характеристикипозволяют также вести заградительный огонь для поддержки штурмовиков.

Артиллеристы мотострелкового соединения группировки «Север»» при выполнении огневых задач в приграничном районе Курской области уничтожили артиллерийские и минометные расчеты, живую силу ВСУ. В ходе атаки применялась гаубица Д-30. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

От получения цели до проведения выстрела военнослужащие тратят не более двух минут, после чего разведывательные группы осуществляют корректировку огня для нанесения максимального огневого поражения противнику.

Артиллеристы работают в любое время суток и в любую погоду. Своевременную доставку боеприпасов в достаточных объемах обеспечивают подразделения материально-технического обеспечения группировки.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.