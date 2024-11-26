«Красный флаг для 83% россиянок»: что может оттолкнуть на первом свидании

Фото: www.globallookpress.com/CHROMORANGE / Bilderbox

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Первое впечатление имеет большое значение. Есть основные моменты, которые влияют на мнение при виде собеседника.

Более 80% россиянок отказываются от второго свидания, если партнер выглядел неопрятно. Об этом рассказала в беседе с 5-tv.ru PR-директор дейтинг-сервиса Наталья Красильникова.

Внешний вид играет ключевую роль во время первого свидания. Для 90% мужчин и женщин это один из важнейших параметров.

«Первое впечатление создается визуально. Люди автоматически оценивают ухоженность кожи, чистоту волос, опрятность одежды и общий стиль человека буквально в первые минуты встречи», — объяснила Красильникова.

Как подчеркивает эксперт, в восприятии внешности играют роль и гендерные различия. К примеру, мужчины оценивают образ дамы целиком. Смотрят на то, насколько ей идет одежда, и как подчеркивает фигуру. Им также важно, чтобы спутница выглядела, опрятно, красиво, но, вместе с тем, сдержано.

Они не смотрят на аксессуары и бренды, но 38% респондентов не оценят слишком яркий или вызывающий стиль девушки.

Женщины же больше обращают внимание на детали. Они оценивают бренд, цветовое сочетание одежды, прическу. Не менее важным является то, какие у мужчины аксессуары и модель телефона.

«Неопрятный внешний вид — главный красный флаг для 83% россиянок. Неправильная осанка и странная мимика отталкивают 41% женщин, а неудачная прическа — 20%», — заметила Красильникова.

Помимо этого, для 54% дам главным раздражающим фактором в образе мужчины — белые носки под черную обувь. 36% женщин отталкивает дешевая обувь у партнера, а 25% — подделки известных брендов.

Леопардовый принт в одежде спутницы отталкивает 26% респондентов мужского пола, 17% не нравятся чулки в сетку. На подделку обратят внимание 13%, а мини или глубокое декольте является красным флагом для 12%.

Красильникова порекомендовала на первом свидании воздержаться от использования яркой вызывающей одежды или макияжа. Мужчин это отталкивает.

Эксперт развеяла и миф, который гласит, что необходимо следовать последним трендам или носить дорогие бренды. Оказывается, чрезмерная демонстрация достатка будет смущать собеседника. Для первой встречи лучше одеться в комфортную одежду.

Кроме того, существует распространенное заблуждение, что татуировки и пирсинг отталкивают кавалеров. Но, как показал результат исследования, лишь 23% мужчин предвзято относятся к подобным элементам на теле человека. Больше всего, это не нравится людям в возрасте 45 лет и старше. Сейчас позитивно относятся и к пирсингу — 90% мужчин и 56% женщин считают это абсолютно нормальным.

Не менее важным эксперт отметила первое впечатление при просмотре анкеты на сайте знакомств. Ведь, обычно, человек просматривает их довольно бегло. За пару секунд он принимает решение поставить лайк или «свайпнуть влево».

Важно, чтобы фото было качественным, позитивным и подчеркивало индивидуальность. При этом, лучше воздержаться от фотографий с профессиональной фотосессии.

«Помните, что идеальной внешности не существует. Людей привлекают не только физические данные, но и менталитет, характер, личностные качества. Ваши увлечения, чувство юмора и доброта могут быть гораздо более привлекательными, чем любая самая спортивная фигура», — подчеркнула Красильникова.

На первом свидании самым лучшим вариантом будет расслабиться и проявить искренний интерес к своему собеседнику. Удовольствия от общения передастся партнеру, и встреча пройдет легко.

Ранее 5-tv.ru сообщил, какие существуют три «красных флага» на первом свидании с мужчиной.