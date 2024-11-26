Пэрис Хилтон рассказала правду о своих пластических операциях

Фото: www.globallookpress.com/Niyi Fote

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Знаменитость утверждает, что позволила себе роскошь естественного старения.

Американская модель, певица и актриса, наследница семейного бизнеса — сети отелей Hilton Hotels, а также звезда реалити-шоу Пэрис Хилтон сделала неожиданное заявление. Она заявила, что стареет естественным образом. Блондинка утверждает, что сумела сохранить молодость без каких-либо вмешательств, никогда не делала пластических операций и косметических процедур вроде уколов ботокса и филлеров.

«Я очень горжусь тем, что я полностью натуральна. Я не бываю на солнце. Я никогда не делала никаких инъекций ботокса, никаких операций, ничего», — сказала 43-летняя Хилтон на шоу Зака ​​Санга.

Поклонники сильно сомневаются в правдивости заявлений звезды. И на то есть причины. Во-первых, внешность Пэрис претерпела некоторые изменения за годы публичной жизни, и их нетрудно проследить. Кроме того, фанаты хорошо помнят, какой образ жизни вела блондинка в нулевые и еще много лет спустя — бесконечные вечеринки, тусовки, злоупотребления. И не только алкоголем, но и солярием.

Так как же Пэрис Хилтон удалось сохранить молодость и красоту и все еще выглядеть куколкой Барби в 43 года? По словам самой артистки, секрет заключается в особом десятиступенчатом уходе за кожей лица. Строгие правила она соблюдает с самого детства. В восемь лет звезда узнала от мамы, что лучше беречься от солнечных лучей. Родительница также обучила Пэрис каждому из десяти шагов ухода.

Что же касается пластики, Хилтон клянется, что скальпель ее не касался, однако не осуждает тех, кто обращается к хирургам. Да и время сейчас более свободное, толерантное и открытое. Если раньше знаменитости держали в секрете любое вмешательство, то сейчас наоборот охотно делятся опытом проведения той или иной операции.

Ранее 5-tv.ru выяснял, почему фолловеры Пэрис Хилтон обвиняют ее в халатном отношении к детям.