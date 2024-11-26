В Донецке задержали сторонников международной террористической организации

Фото, видео: УФСБ России по ДНР; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Установлено, что четверо иностранцев, нарушая миграционное законодательство, прибыли в ДНР в целях пропаганды радикального Ислама.

В результате совместных мероприятий Управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике и МВД по ДНР в г. Донецке выявлены иностранные граждане, пропагандирующие идеологию одной из международных террористических организаций.

Установлено, что четверо иностранцев, нарушая миграционное законодательство, прибыли на территорию ДНР в целях пропаганды радикального Ислама среди местного населения.

Противоправная деятельность пропагандистов была пресечена оперативниками УФСБ России по ДНР.

Решением Ворошиловского межрайонного суда четверо иностранных граждан привлечены к административной ответственности по ч.1.1 ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации» и принудительно выдворены за пределы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ задержала в Дагестане пособников телефонных мошенников с Украины. Уточняется, что они причастны к более чем 190 уголовным делам, возбужденным в разных регионах России.