В Ростовской области отразили атаку БПЛА. Еще один дрон сбили у Воронежа

Слюсарь: в Ростовской области ПВО сбила четыре беспилотника

Фото: © РИА Новости/Виктор Толочко

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Никто не пострадал.

Российские военные с с начала суток 26 ноября сбили четыре беспилотника в Ростовской области. Об этом сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

По его словам, вражеские дроны были уничтожены в районе Новошахтинска, Таганрога, Каменска и Зернограда.

Местные жители писали в соцсетях о взрывах в Таганроге и Красном Сулине.

«Пострадавших и разрушений на земле нет. Силы противовоздушной обороны продолжают работу», — написал Слюсарь.

Также о сбитом в пригороде Воронежа бесприлотнике ВСУ сообщил и губернатор Воронежской области Александр Гусев. Дрон был обнаружен и уничтожен силами ПВО и средствами РЭБ. По словам главы региона, пострадавших и разрушений в результате атаки БПЛА нет.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские средства ПВО сбили восемь баллистических ракет. Об этом сообщило Минобороны РФ.









