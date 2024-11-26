«Душевные травмы»: из-за кого Сергей Бурунов похудел на 15 килограммов

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

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Артист утверждал, что в его возрасте очень трудно поддерживать форму, и он уже не надеется стать атлетом. Что изменилось?

Актер Сергей Бурунов много лет оставался в одном образе — был достаточно упитанным мужчиной и не проводил мучительных часов в спортзале. Утверждал, что в его возрасте (47 лет) уже непросто сбросить вес, а уж об атлетических достижениях и говорить нечего. Но что-то, очевидно, изменилось — об этом сам Бурунов рассказал на одном из федеральных каналов.

На светских мероприятиях появляется совсем другой человек — артист похудел на 15 килограммов! На волне одержимости звезд препаратом к Бурунову поползли соответствующие подозрения.

Как выяснилось, никаких таблеток актер не пьет и ничего себе не колет. Все его рассуждения о «подальше от холодильника» и строгих диетах не связаны с внезапным преображением. Вес Сергей Александрович стремительно теряет из-за несчастной любви — он расстался с любимой женщиной.

«После этого я сразу сел на диету, сбросил уже 15 килограммов. Тяжело все очень. Душевные травмы заживают, как вы знаете, нескоро. Йодом не помажешь», — сказал Бурунов.

Актер ни разу не был женат, свою личную жизнь хранит в тайне. Он признавался, что нашел девушку мечты, но эти отношения, увы, не закончились свадьбой и появлением симпатичных наследников. Минувшим летом ходили слухи, что возлюбленная Бурунова — предпринимательница из Перми Екатерина Леви. Их видели вместе не раз, но журналистам было категорически запрещено фотографировать пару. И не зря — меньше поводов для обсуждения. А Сергей Бурунов снова завидный холостяк. Да еще и стройный!

Хоть собственное счастье артисту пока построить не удалось, он с большой радостью празднует любовь друзей. Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое шоу Бурунов устроил на свадьбе комика Гарика Харламова и актрисы Катерины Ковальчук.