Поддерживающий Россию. Выборы в Румынии завершились неожиданно

Фото, видео: 5-tv.ru

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Он считает важным построить хорошие отношения с Россией.

Неожиданные результаты первого тура президентских выборов в Румынии. Там больше всего голосов, — почти 23% — набрал независимый кандидат Кэлин Джорджеску. У нас в стране этого политика знают мало, а вот на родине его в открытую называют пророссийским, вспоминают его цитату о Путине, он назвал его «человеком, любящим свою страну».

Считают, что профессор — «ультранационалист» и один из главных критиков НАТО. Следовательно, его приход к власти может в корне изменить отношение Румынии к конфликту на Украине. И это очень важно. Особенно сейчас, когда в Европе решают в каком объеме оказывать дальнейшую поддержку Киеву.

Рост популярности Джорджеску объясняют тем, что он акцентировал внимание на необходимости снижения зависимости Румынии от импорта, поддержке фермеров и увеличении внутреннего производства продуктов питания и энергии. В случае избрания Джорджеску вполне может войти в альянс с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

25 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле внимательно следят за ходом избирательного процесса в Румынии.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по словам Пескова, пока не стоит прогнозировать, как возможная победа Джеорджеску на выборах повлияет на отношения Бухареста и Москвы.

Второй тур президентских выборов в Румынии состоится 8 декабря.