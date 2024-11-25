Вплоть до летального исхода: чем опасна пневмония при хронических заболеваниях

Фото: 5-tv.ru

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Коварная болезнь часто маскируется под обычную простуду и может начаться с легкого покашливания.

Пневмония, осложненная некоторыми хроническими заболеваниями, может привести к смерти. Об этом предупредила врач-терапевт Надежда Чернышова, ее цитирует aif.ru.

«Речь идет о хронических инфекционных заболеваниях, таких как гепатиты, ВИЧ-инфекции, и, безусловно, онкологических заболеваниях, на фоне которых иммунитет снижается. В случае с онкологией проблема со сниженным иммунитетом сохраняется в течение нескольких лет и после вхождения человека в ремиссию», — рассказала специалист.

По словам Чернышевой, здоровый взрослый при своевременном лечении, как правило, переносит пневмонию без последствий, однако у пожилых и ослабленных другими заболеваниями людей, а также детей, риск смерти достаточно высок.

Врач отметила, что пневмония опасна внезапным ухудшением состояния. В течение часа у слегка кашлявшего человека может развиться одышка, подняться температура и резко ухудшиться самочувствие. Такое состояние чревато проблемами с сердцем и отеком легких.

В Петербурге из-за пневмонии закрыли несколько десятков школьных классов и детсадов. За последние девять месяцев в городе зарегистрировали более 17 тысяч случаев заболевания — почти в два раза больше, чем в прошлом году. Одной из причин высокой заболеваемости медики называют устойчивость организма людей к антибиотикам, которая появляется из-за самолечения.

Начинается пневмония как простуда: першение в горле, кашель, насморк, температура. В этот момент бактерии, которые попали в легкие, активно размножаются и вызывают воспаление, дыхание затрудняется. Болезнь часто дает осложнения, их вылечить гораздо сложнее.

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