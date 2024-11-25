Момент столкновения автобуса с фурой в Ленобласти попал на видео

Фото, видео: © РИА Новости/Наталья Селиверстова; 5-tv.ru

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В результате ДТП на Красносельском шоссе госпитализированы 14 человек.

Момент столкновения рейсового автобуса с фурой в поселке Новоселье Ломоносовского района Ленобласти снял регистратор. Кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

На записи видно, как автобус на полном ходу врезается в стоящую на обочине фуру, в результате чего его лобовое стекло в секунду покрывается трещинами.

Ранее в этот день сообщалось, что в Ленобласти автобус маршрута № 181 на большой скорости влетел в стоящие на обочине фуры. Несколько грузовых машин по инерции столкнулись друг с другом.

По данным 5-tv.ru, авария произошла около 7:30 на Красносельском шоссе между Новосельем и Песками. В результате ДТП травмы получили 15 человек, из них 14 госпитализированы. Известно, что одному из пострадавших ампутировали ногу.

Установлена личность водителя автобуса. Это гражданин Узбекистана, проживающий в России более пяти лет. На маршруте № 181 он работает с начала 2023 года и ранее уже попадал в ДТП. Сам автобус принадлежит предприятию «Вест Сервис».

Водитель на данный момент задержан, по факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Челябинске автомобиль вылетел на тротуар и сбил пять человек.