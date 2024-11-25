Суд оставил в СИЗО курьера по делу о квартире Долиной

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Женщине продлили арест до 27 января.

Мосгорсуд оставил в СИЗО курьера Анжелы Цырульниковой, обвиняемой в мошенничестве в отношении певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщили 5-tv.ru в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что в конце октября женщине продлили арест до 27 января. Адвокаты подали апелляцию, но суд ее отклонил. Ей предъявлено обвинение по статье о мошенничестве.

В августе певица Лариса Долина заявила, что ее убедили продать свою квартиру в центре Москвы, а полученные деньги перевести на безопасный счет. В итоге, Цырульникова похитила 200 миллионов рублей у Долиной. Всю схему 53-летняя дама провернула вместе с 43-летним Дмитрием Цирульниковым, который тоже был арестован.

Ранее 5-tv.ru писал, что в деле об афере с квартирой Долиной появился новый фигурант. Им оказался 27-летний житель Татарстана. Он вступил в группировку, получив кличку «Очкарик». В 2015 году его осудили за разбой. Отсидев срок, мужчина вновь загремел за решетку за вымогательство у одного из членов «Перваков», который захотел покинуть группировку. Он вышел на свободу в 2022 году. В ходе задержания жителя Татарстана по делу Долиной при нем обнаружили банковскую карту, на которую обманутая артистка перечислила десять миллионов.