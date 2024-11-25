В промзоне на юге Москвы горит склад на площади 3000 квадратных метров

Фото, видео: Прокуратура города Москвы; 5-tv.ru

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Площадь пожара уже достигла 3000 квадратных метров.

Склад горит в Москве на Промышленной улице. Об этом рассказали в МЧС.

Как уточнил источник 5-tv.ru, площадь пожара возросла уже до 3000 квадратных метров. По предварительным данным, горят сосуды с фреоном. К ликвидации возгорания привлечен вертолет Ка-32 Московского авиацентра.

Быстрому распространению огня способствует высокая пожарная нагрузка внутри здания. Прокуратура устанавливает детали происшествия. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. Есть угроза дальнейшего распространения огня.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пожар произошел в жилом комплексе «Зиларт» в Москве. Уточняется, что возгорание произошло по адресу: улица Архитектора Щусева, дом пять, корпус один. Как отметил собеседник, изначально загорелся кондиционер. Затем быстро прогорело перекрытие, буквально за три минуты.