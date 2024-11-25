«Мысли есть»: Султан Лагучев поделился планами на дуэт со Славой

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Недавно исполнитель перепел песню «Попутчица», и она мгновенно попала во все чарты.

Российский поп-исполнитель Султан Лагучев после записи успешного кавера на песню «Попутчица» певицы Славы думает о продолжении сотрудничества с ней. Об этом певец рассказал 5-tv.ru за кулисами Всенародной танцплощадки «Ээхх разгуляй!».

«Было бы хорошо. Мы еще это не обсуждали глобально, но мысли есть, конечно. Это очень было бы хорошо, я думаю, и для аудитории, и для нас», — сказал Лагучев.

Идея перезаписать известную песню Славы «Попутчица» родилась у певцов после того, как Лагучев триумфально исполнил ее на одном музыкальном проекте. По словам певца, ему было очень волнительно выступать с этой композицией, он он очень хотел «показаться во всей красе» членам жюри и зрителям.

«Получилось выступить достойно, и выпустили мы песню, которую я в рамках проекта спел. И сегодня она во всех чартах», — отметил Лагучев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Слава призналась в любви к рэперу Natan.