Аукцион и онлайн-кассы: продажа билетов на «Щелкунчика» стартует с ажиотажа
Через неделю в Большом театре стартует продажа билетов на «Щелкунчика»
Фото, видео: 5-tv.ru
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Впервые в истории Большой проведет прямую трансляцию постановки.
Через неделю в Большом театре стартует продажа билетов на главную зимнюю сказку. Но на этот раз занимать очередь любителям «Щелкунчика» в кассы не придется.
Часть билетов можно заказать на сайте и только по паспорту. Остальные же впервые распределят через аукцион. Цена начинается от 100 тысяч рублей. За такую сумму можно получить два билета в партер.
А для остальных любителей балета впервые в истории Большой проведет прямую трансляцию постановки. Как заявили в театре, такое решение приняли из-за колоссальной популярности «Щелкунчика».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что московские театры и концертные залы изменят правила посещения своих мероприятий. Чтобы купить билеты, потребуется показать документ, удостоверяющий личность. Это может быть не только паспорт, но и водительские права, социальная карта или студенческий билет.
Новые правила касаются тех постановок, которые начнутся уже в марте будущего года. Нововведения должны повысить безопасность, они же помогут в борьбе со спекулянтами. Эксперимент продлится до конца 2025 года. А уже потом будут решать, оставить ли правила на постоянной основе.