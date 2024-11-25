Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В Курской области операторы ударных дронов поразили вражескую технику.

Силы группировки «Восток», которые наступают на южно-донецком направлении, взяли вражеский опорный пункт. Укрепления буквально выжгли расчеты тяжелых «Солнцепеков», расчистив путь штурмовикам.

Позиции националистов вскрыла наша воздушная разведка. Следом свое слово сказали огнеметчики: цель поражена термобарическими снарядами.

В Курской области логистику противника нарушают расчеты ударных дронов. Они отслеживают передвижения боевиков вблизи линии соприкосновения и методично уничтожают украинскую технику. На отснятых кадрах управляемый боеприпас настигает грузовик ВСУ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские средства ПВО сбили восемь баллистических ракет. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Помимо этого, армия России уничтожила шесть управляемых авиационных бомб JDAM, произведенных в США, а также 45 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, что значительно подорвало потенциал противника в области разведки и удара.

В результате скоординированных действий также была атакована военная и энергетическая инфраструктура в 138 районах Незалежной. Помимо этого бойцы РФ нанесли удар по скоплениям живой силы и военной техники противника.