ПВО сбила четыре авиационные бомбы ВСУ в Курском приграничье
Губернатор Смирнов: ПВО сбила четыре авиабомбы ВСУ в курском приграничье
Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов
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Глава региона Алексей Смирнов поблагодарил защитников.
Четыре управляемые авиабомбы ВСУ сбиты в приграничных районах Курской области. Об этом сообщил глава региона Алексей Смирнов.
«Четыре управляемые авиационные бомбы ВСУ сбиты в приграничных районах Курской области. Благодарю наших бойцов ПВО!» — написал он в своем Telegram-канале.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские средства ПВО сбили восемь баллистических ракет. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Помимо этого, армия России уничтожила шесть управляемых авиационных бомб JDAM, произведенных в США, а также 45 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, что значительно подорвало потенциал противника в области разведки и удара.
В результате скоординированных действий также была атакована военная и энергетическая инфраструктура в 138 районах Незалежной. Помимо этого бойцы РФ нанесли удар по скоплениям живой силы и военной техники противника.
Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля 2022 года с целью спасения мирного населения ДНР и ЛНР, терроризируемого киевским режимом. Начиная с 2014 года жителей упомянутых территорий жестоко убивали. Попытки решить конфликт дипломатическим путем не удались. Украина проигнорировала все предложения в свой адрес, что привело к эскалации напряженности в регионе.