Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

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Глава региона Алексей Смирнов поблагодарил защитников.

Четыре управляемые авиабомбы ВСУ сбиты в приграничных районах Курской области. Об этом сообщил глава региона Алексей Смирнов.

«Четыре управляемые авиационные бомбы ВСУ сбиты в приграничных районах Курской области. Благодарю наших бойцов ПВО!» — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские средства ПВО сбили восемь баллистических ракет. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Помимо этого, армия России уничтожила шесть управляемых авиационных бомб JDAM, произведенных в США, а также 45 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, что значительно подорвало потенциал противника в области разведки и удара.

В результате скоординированных действий также была атакована военная и энергетическая инфраструктура в 138 районах Незалежной. Помимо этого бойцы РФ нанесли удар по скоплениям живой силы и военной техники противника.

Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля 2022 года с целью спасения мирного населения ДНР и ЛНР, терроризируемого киевским режимом. Начиная с 2014 года жителей упомянутых территорий жестоко убивали. Попытки решить конфликт дипломатическим путем не удались. Украина проигнорировала все предложения в свой адрес, что привело к эскалации напряженности в регионе.