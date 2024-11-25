Свыше 3 млн школьников узнали о технологиях магазина приложений на «Уроке цифры»

Фото: vk.com

Урок от VK позволил учащимся 1–11 классов попробовать себя в роли «владельцев» собственного магазина приложений.

«Урок цифры» от VK по теме «Магазин приложений» прошли более 3 млн учащихся из России и других стран. Благодаря проекту школьники узнали, как создавать и развивать цифровые продукты, а также научились управлять магазином приложений на примере крупнейшей российской платформы RuStore. Проект реализуется АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры России и Минпросвещения России в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика», а также нацпроекта «Экономика данных».

«Каждый год в рамках проекта „Урок цифры“ мы помогаем школьникам из разных уголков страны узнать о современных технологиях на примере наших сервисов. В этом году таким сервисом стал RuStore — крупнейший российский магазин приложений, число установок которого превышает 80 миллионов. Благодаря открытым урокам с участием наших экспертов и тренажерам более 3 миллионов школьников в интерактивном форме познакомились с цифровыми специальностями и попробовали свои силы в решении проектных задач. Это полезный опыт для всех ребят, который в будущем поможет им определиться с профессией и сделать первые шаги для старта карьеры в сфере технологий», — комментирует Анна Степанова, заместитель вице-президента по образовательным проектам VK.

Среди российских регионов лидерами по числу участников «Урока цифры» от VK стали Чеченская Республика, Белгородская область, Оренбургская область, Свердловская область, Рязанская область, Челябинская область, Самарская область, Омская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Курганская область.

Также эксперты VK Education, RuStore и Учи.ру провели открытые уроки по теме «Магазин приложений» для школьников в различных регионах. Занятия прошли с участием представителей министерств и органов исполнительной власти в сфере образования и цифровизации. В рамках проекта VK также запустила специальное мини-приложение ВКонтакте для прохождения урока. Более 5 тыс. пользователей воспользовались тренажерами внутри сервиса.

«Компания VK является партнером проекта „Урок цифры“ на протяжении шести лет и ежегодно разрабатывает уникальные и нескучные уроки для цифрового просвещения детей и молодежи. Урок „Магазин приложений“ не стал исключением — эта тема вызвала большой интерес среди школьников. Они получили много полезной информации от экспертов VK, которым удалось просто рассказать о сложном процессе — разработке и управлении цифровым проектом. Такие уроки помогают вовлечь подрастающее поколение в ИТ-отрасль и показать, что технологии — это целый мир, который интересно изучать», — отметил генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.

Школьники узнали об основах разработки программного обеспечения, научились продвигать IT-продукты, модерировать контент и работать с отзывами пользователей. С помощью интерактивных тренажеров ребята познакомились с востребованными IT-профессиями и задачами, с которыми сталкиваются разработчики, дизайнеры, копирайтеры, модераторы и специалисты поддержки в своей работе.

«”Уроки цифры» проводятся с 2018 года в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». На уроках учителя и эксперты рассказывают ребятам о современных цифровых технологиях и востребованных профессиях в ИТ-сфере. Такие проекты, безусловно, способствуют формированию кадрового потенциала ИТ-отрасли нашей страны», — сказала Татьяна Трубникова, директор Департамента развития цифровых компетенций и образования.

Все материалы и тренажеры урока от VK будут доступны всем желающим после 24 ноября по ссылке: урокцифры.рф/store.