Западные «хотелки»: что предвещает своей обложкой на 2025 год журнал Economist

Фото, видео: x.com/The Economist; Из личного архива Максима Чиркова; 5-tv.ru

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Британское издание опубликовало традиционный прогноз-ребус развития международной ситуации в ближайшей перспективе.

В своей традиционной обложке-предсказании британский журнал The Economist зашифровал западные «хотелки» — желаемое на Западе развитие международных событий и сохранение западоцентричности мира. Подобные «прогнозы» нельзя считать результатом объективного анализа, поэтому относиться к ним серьезно не стоит. Такое мнение в комментариях 5-tv.ru высказали российские политические и экономические эксперты.

В зловещих тонах

Обложка-предсказание событий будущего года — своего рода визитная карточка журнала Economist, которую она публикует в канун каждого Нового года. В этот раз на ней изображены президент России Владимир Путин, избранный президент США Дональд Трамп, лидер КНР Си Цзиньпин, глава киевского режима Владимир Зеленский* и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Кроме того, на обложке можно увидеть изображение Сатурна, небоскребов, ракеты, графиков, песочных часов, электромобиля с разряженным аккумулятором, знака доллара, шприца с красной жидкостью, поднятого кулака — символа протеста, а также фото покойной британской писательницы Джейн Остин. Все они заключены в круг, символизирующий земной шар, и оформлены в зловещем черно-красном цвете.

Зеленский и фон дер Ляйен вызывают вопросы

По мнению доцента кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максима Чиркова, новая обложка Economist представляет собой «шаблон» того, как журналисты на Западе видят нынешнюю политику, и то, как они проецируют ее на ближайшее по историческим меркам будущее.

Безусловно, отмечает эксперт, появление на обложке Путина, Си Цзиньпина и Трампа справедливо, так как именно эти три лидера будут определять мировую политику в обозримом будущем. Однако присутствие в коллаже Зеленского и фон дер Ляйен, по мнению Чиркова, явно неоправданно и демонстрирует те самые западные «хотелки», поскольку обе фигуры входят в когорту подчиненных антироссийскому тренду политиков и не имеют собственного большого веса.

«Конечно, их значение очень сильно переоценено. Тот же Зеленский, скорее всего, в 2025 году как политик уйдет в прошлое либо его влияние, упоминание в СМИ и возможность влиять на ситуацию понизятся кардинально. В целом, это (прогноз Economist — Прим. ред.) некий западный взгляд на мировую политическую, экономическую и военную ситуацию. Такую, как они хотят ее видеть», — отметил экономист.

Новые пандемии и крах перспектив электротранспорта

Что касается экономических прогнозов, то эксперт обратил внимание на изображение полуразряженной батарейки рядом с электромобилем. Она говорит о том, что в 2025 году мир станет свидетелем очевидного провала всего, что касается электрического транспорта, считает Чирков.

«Он (электротранспорт — Прим. ред.) безусловно продолжит существовать, но те ожидания, которые возложены на электрическую транспортную инфраструктуру, не оправдаются», — прокомментировал экономист.

Также он указал на шприц, которым, по его мнению, журналисты намекают на вероятность новых пандемий.

В целом, считает Чирков, обложка Economist отражает приоритет рисковых сценариев развития событий, к которым редакции мировых изданий стали больше склоняться после 2020 года, когда мир охватила эпидемия коронавируса, и особенно после 2022 года, когда начался конфликт между Россией и Западом.

Чирков призвал «спокойно» относиться к предсказаниям британских журналистов, поскольку их прогнозы, как и прогнозы большинства западных аналитиков, ангажированы и идут вразрез с реальностью. К примеру, ранее тот же Economist неоднократно ошибочно предрекал развал российской экономики, напомнил эксперт.

«Вряд ли сейчас от западных журналистов можно требовать взвешенного, спокойного взгляда на то, что происходит в мировой политике», — резюмировал Чирков.

США и Трамп — главные?

REUTERS/Карлос Баррия; 5-tv.ru

Политолог и журналист Юрий Светов, в свою очередь, назвал обложку-ребус Economist демонстрацией западоцентричности мира и лидерства в нем новоизбранного американского президента. Об этом ярко говорит изображение Дональда Трампа в самом центре коллажа, пояснил эксперт.

Также Светов указал на устремленную вверх стрелку графика возле изображений Трампа и знака доллара. Она, очевидно, намекает на то, что новый президент все-таки сделает Америку «снова великой», а экономика Штатов при нем достигнет «небывалых высот».

При этом рядом с Владимиром Путиным помещен символ атома, что, по мнению политолога, может означать якобы исходящую от России ядерную угрозу.

«Намек на то, что, мол, будьте готовы, если что, получите ядерный удар», — иронично отметил Светов.

Снова «отыгранные фигуры»

Политолог также указал на откровенную слабость Зеленского и фон дер Ляйен в контексте влияния на международную политику и экономику и выразил удивление их присутствием в коллаже.

Светов напомнил, что в Европе все большую силу набирает так называемая «партия Трампа» во главе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, которая намерена «свергнуть» фон дер Ляйен с поста председателя Еврокомиссии. Поэтому ее влияние в мировой и европейской политике в следующем году — под большим вопросом.

Зеленского политолог и вовсе назвал «отыгранной фигурой», которая уже сегодня практически не влияет на течение мировой политики.

«В центре стоит ракета. Сразу вспоминается, что был на Украине гетман Скоропадский, который позвал для поддержки в войне с Россией австро-венгерские и немецкие войска, а потом бежал вместе с немцами, жил в Германии и в 1945 году был убит бомбой, сброшенной с американского бомбардировщика. Этакий намек на судьбу Зеленского: не предстоит ли ему вместо бомбы получить ракету или пулю. Не исключено, что именно американскую», — отметил Светов.

Борьба Трампа с фентанилом и Ираном

Шприц, по мнению эксперта, может намекать не на возможность новых пандемий, а на борьбу Трампа с эпидемией синтетического наркотика фентанила, которая буквально охватила США в последние годы. К слову, избранный американский президент действительно провозгласил, что будет бороться с фентанилом всеми доступными средствами вплоть до отправки войск в Мексику, чтобы громить там наркокартели, якобы поставляющие фентанил в США. Хотя на самом деле, заметил Светов, значительную часть этого наркотика ввозят в страну сами американцы.

Также эксперт обратил внимание на изображение в коллаже Economist глаза со значком радиационной опасности внутри. Картинка напоминает один из самых известных масонских знаков — «недремлющее око». Возможно, считает Светов, авторы намекают на то, что США будут следить за ядерным оружием и контролировать его распространение в мире.

«Тут можно подразумевать, что речь идет об Иране. Трамп же грозится, что накажет Иран, если тот не свернет свою ядерную программу», — предположил политолог.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что британский журнал The Economist представил обложку-прогноз на 2025 год, которая отражает дух неопределенности нашего времени.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.