Не последний рейд: автоинспекторы поймали десятки лихачей-велокурьеров

В Москве прошел рейд ГАИ на курьеров на электровелосипедах

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ

Нарушителей долго искать не пришлось.

А в Москве инспекторы поймали десятки лихачей-курьеров на электровелосипедах, которые решили, что правила не для них. Они играли в «шашечки» на зимней дороге и разгонялись на тротуарах, но, несмотря на это, некоторые свои заказы довезти так и не успели. Корреспондент «Известий» Артем Яковенко расскажет, почему.

Это один из тех рейдов столичной полиции, где нарушителей долго искать не надо.

В этом месте какое-то повышенное количество доставщиков еды, которые нарушают правила дорожного движения. Всего за пять минут сотрудники ГИБДД остановили несколько курьеров, которых сейчас, собственно, и оформляют. Фраза «ваш курьер немного задерживается» заиграла новыми красками.

Впрочем, остановка все равно недолгая, от силы минут десять. За это время инспектор оформляет административный протокол и объясняет, как ездить без нарушений.

— По тротуару можно ехать, но только в исключительных случаях, когда нет возможности двигаться по проезжей части. Сейчас у вас такая возможность есть, правильно? Только документов нет.

Однако находятся и те, кто уже не первый раз буксует в правовом поле.

— Знаете, у меня уже десять штрафов. Некоторые скажут, вам нельзя по тротуарам.

— Десять штрафов, а вы ездите и продолжаете получать штрафы?

В основном электровелосипеды, которые используются в доставке, не могут разогнаться больше 25 километров в час, но есть и исключения.

— Вот этот аппарат, он до скольких разгоняется?

— Этот — до 50 километров в час.

— А вы вообще разгонялись на нем?

— Сейчас, что ли? Нет.

— Нет, вообще, проверяли?

— Ну да, конечно.

Чтобы управлять таким велосипедом, нужны права. По закону, курьеру не нужно иметь водительское удостоверение только в том случае, если мощность электродвигателя не превышает 0,25 киловатт. Однако даже этого хватит, чтобы прокатиться с ветерком.

В Москве сейчас минусовая температура, на дорогах толстый слой льда, и очевидно, что ездить на летней резине сейчас невозможно, однако некоторым курьерам все-таки это удается. Один из электросамокатов, например, с лысой, очевидно, летней шиной.

Дастуну не повезло больше всех. Мало того, что его первый рабочий день закончился в отделе МВД, так еще и рабочий транспорт отобрали.

Инспекторы задержали его и оформили протокол сразу по нескольким административным статьям. В их числе — управление транспортным средством без прав.

— С какой скоростью ехали?

— Со скоростью, не знаю, 25-30 километров в час.

— Или больше?

— Да.

— Больше 20-30 километров в час ехали?

— Да.

Если экспертиза подтвердит, что электровелосипед превышает допустимую мощность, то Дастуна будут ждать сразу несколько административных штрафов.

По правилам дорожного движения курьеры считаются обычными велосипедистами, а значит, и требовать от них прохождения ТО, смены резины пока что нельзя. Но соблюдать правила и не мешать пешеходам они все равно обязаны. А инспекторы обещают за этим проследить. Этот рейд для них далеко не последний.