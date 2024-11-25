Фото, видео: 5-tv.ru

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Танк захватили на одном из участков фронта в Донбассе и уже восстановили.

Масштабная помощь из-за рубежа, обучение по натовским стандартам и поставки оружия не помогают ВСУ исправить ситуацию. Более того, некоторые образцы западной техники наши бойцы восстанавливают и используют против бывших хозяев.

На отснятых кадрах — отремонтированный немецкий Leopard. Ранее наши войска уничтожили несколько таких боевых машин. Этот же танк практически не пострадал и теперь снова на ходу. Его захватили на одном из участков фронта в Донбассе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские средства ПВО сбили восемь баллистических ракет. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Помимо этого, армия России уничтожила шесть управляемых авиационных бомб JDAM, произведенных в США, а также 45 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, что значительно подорвало потенциал противника в области разведки и удара.

В результате скоординированных действий также была атакована военная и энергетическая инфраструктура в 138 районах Незалежной. Помимо этого бойцы РФ нанесли удар по скоплениям живой силы и военной техники противника.