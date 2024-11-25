Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Никольский; 5-tv.ru

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По предварительным данным, в президентской гонке лидирует независимый кандидат Кэлин Джеорджеску. Он считает важным построить хорошие отношения с Россией.

Пока не стоит прогнозировать, как возможная победа независимого кандидата Кэлина Джеорджеску на выборах президента Румынии повлияет на отношения Бухареста и Москвы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«Я пока не стал бы давать никаких прогнозов, да и, наверное, нельзя сказать, что мы так близко знакомы с мировоззрением этого кандидата в том, что касается отношений с нашей страной», — сказал он.

Песков при этом добавил, что Россия продолжит следить за ходом избирательного процесса в Румынии.

В воскресенье, 24 ноября, в Румынии прошли выборы. Победитель будет определен во втором туре, который состоится 8 декабря. Как передает газета Libertatea, Центральное избирательное бюро Румынии уже подсчитало 99,97% голосов.

Предварительные данные гласят: в выборах лидирует независимый кандидат Кэлин Джеорджеску (22,95%). Следует отметить, что, по его мнению, Бухаресту пошли бы на пользу хорошие отношения с Москвой. Румынии, считает Джеорджеску, важно ладить со всеми великими державами мира, а именно с Китаем, США и Россией.

При этом лидер оппозиционной партии «Союз спасения Румынии» Елена Ласконы набрала 19,17% голосов. Она, в свою очередь, поддерживает партнерство страны с НАТО и США.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что председатель Совфеда Валентина Матвиенко назвала избирательную систему России одной из лучших в мире. Особенно это заметно на фоне вырождения электоральной демократии в странах коллективного Запада.