В Петербурге представят лучшие практики в области науки и образования

Фото: Санкт-Петербургский международный научно-образовательный салон 2024

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В Северной столице пройдет Международный научно-образовательный Салон-2024.

Санкт-Петербургский международный научно-образовательный Салон-2024 пройдет в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в период с 26 по 28 ноября. Темой мероприятия станут возможности образования и науки для ускоренного роста национальной экономики и развития духовно-нравственного потенциала России.

Мероприятия пройдут в рамках Недели науки и профессионального образования. Это одно из крупнейших городских событий, демонстрирующих потенциал Петербурга как одного из ведущих образовательных и научных центров России.

Участниками Салона-2024 станут представители учебных заведений, эксперты в области образования и профориентации, работодатели, ученики старших классов и студенты первых курсов университетов. Гостям продемонстрируют программы высшего, среднего и дополнительного профобразования. Также АБ «Россия» проведет серию мероприятий.

Во вторник, 26 ноября, пройдет открытая дискуссия «Вышка или СПО: какой образовательный трек востребован в современном мире?». Эксперты обсудят актуальность этой темы и помогут разобраться, какой путь лучше выбрать.

Запланирован и тренинг «Уверен — СДАМ!», в ходе которого участников обучат технике успешной сдачи экзамена, а также помогут сформировать стратегию подготовки. Гостям также покажут, как управлять предметами через нейродевайсы. Участникам удастся поработать с нейростанцией «Пауки».

В среду, 27 ноября, запланирован тин-ток «Стартап со школьной скамьи». Эксперты расскажут о программах вовлечения школьников в проектную деятельность. Состоится в этот же день лекция «Мозг всемогущий». В ее рамках участникам расскажут о хитростях памяти, в том числе, как запоминать более тысячи единиц информации. А любителям интерактивных игр предложат выполнить задания на внимание, логику и креативность в ходе «Интеллектуального коктейля».