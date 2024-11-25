Фото: 5-tv.ru

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Такие черты характеры кажутся естественными, но это не так. Они даже сравнимы с травмами от физического насилия.

Существует пять скрытых признаков детской травмы, причем они могут казаться естественными, но на самом же деле это не так. Эти черты характера назвал один из руководителей Американской ассоциации супружеской и семейной терапии, психотерапевт Логан Коэн, пишет KP.RU.

Многие психологические комплексы взрослых людей являются результатом эмоционального пренебрежения, которое оказывали на них в детстве родители. Это может быть причиной детской психологической травмы, последствия которой сравнимы с ранением от прямого физического насилия. Однако эмоциональное пренебрежение, в отличие от побоев, невидимо и кажется естественным.

1. Трудно сказать «нет»

Используюемый многими родителями «золотой стандарт» воспитания, состоящий из фраз и поступков, на самом же деле только пагубно влияет на психику ребенка.

Взрослые часто используют похожие фразы и совершают аналогичные поступки при воспитании. Однако на самом же деле это только пагубно влияет на психику ребенка. Набор, соответствующий «золотому стандарту», состоит из следующих выражений:

«Ты будешь делать то, что я сказала!»

«Мама лучше знает чего ты хочешь!»

«Тебя никто не спрашивает!»

«Вырастешь, тогда будешь командовать»

«Если будешь капризничать, я отдам тебя милиционеру!»

Причем маму воспитывали с помощью точно таких же фраз. В результате же ребенок привыкает к тому, что его мнение никого не интересует. Повзрослев, он испытывает трудности при отстаивании своих интересов, потому что не научился этому в детстве.

Как результат, сложно ответить «нет» не навязчивые предложения, которые им не нравится. Этих людей вместе с тем проще подчинить.

2. Трудно выражать чувства

Как подчеркивает Коэн, людям, которые пережили детскую травму, часто бывает трудно эффективно выразить свои чувства, потому что родители обесценивали их эмоции. Например, от взрослых звучала фраза «Не реви, мальчики не должны плакать». Но почему, если грустно? Или же «Чтобы я этого больше не слышала!» А ведь ребенок хочет, например поделиться своими чувствами.

Результат: ребенок замыкается в себе и прячет эмоции, которые, как приучили родители, являются «неправильными». Когда он взрослеет, то испытывает трудности при налаживании отношений с другими людьми.

3. Чувство собственной никчемности

Сравнения по типу «Вася, бери пример с умного сильного Коли» и отлично воспитывает в ребенке комплекс неполноценности. А ведь когда-то чадо повзрослеет и станет серьезным дядей или тетей, но соответствовать идеалу не будет. Такие слова взрослого вселяют в ребенка низкую самооценку и чувство собственной никчемности.

4. Одиночество

Когда потребность быть понятым отвергается, дети часто выбирают путь изоляции. В ходе взросления такие люди приходят к мысли, что общение приводит к чему-то плохому. Тогда они становятся убежденными одиночками.

5. Трудно делиться эмоциями

Умение анализировать свои эмоции и распознавать чужие — это возможность понимать других людей, правильно оценивать обстановку, влиять на окружающих и не поддаваться стрессовым ситуациям. Такие способности позволяют человеку быть харизматичным. Подавление эмоциональных потребностей ребенка делает его замкнутым.

Как отмечается, чувство безопасности, привязанности и уверенности в себе формируется у ребенка в возрасте до восьми лет. Особенно в это время важно не лишать детей внимания и поддержки.

Как бороться с неуверенностью в себе

Прежде психолог Ольга Царенко в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказала, что у каждого человека есть свои триггеры, вгоняющие в стресс. Одни не выносят, когда на них кричат, и невольно начинают плакать. У некоторых перед глазами проносятся неприятные воспоминания, полностью рушащие уверенность в себе. Это очень мешает в жизни, потому что победителем, как правило, выходит оппонент с более устойчивой психикой.

«Уверенность в себе не дается по праву рождения. Очень важно, как формируется личность в детском возрасте, как к ребенку относились родители, но даже если уверенность в себе достаточно твердая и крепкая, то бывают все равно моменты, когда мы чувствуем себя недостаточно уверенными в себе», — сказала эксперт.

Так, если на малыша часто ругалась воспитательница в детском саду, он пугался и плакал, то повзрослев, он будет испытывать сильный стресс каждый раз, когда на него повышают голос, хотя он может вовсе не бояться этого человека.

Царенко советует при первых же признаках неуверенности взять паузу и подумать: «Я не уверен конкретно в этой ситуации или меня откидывает назад мой прошлый опыт?». Если возникло стойкое ощущение, что для конкретного действия чего-то не хватает, тогда нужно поддержать самого себя в этом моменте. В случае появления страха на основе прошлых ситуаций нужно провести работу над собой. В частности, необходимо отделить свои старые переживания от нынешних эмоций.

Подробнее о том, как быстро взять себя в руки в подобных ситуациях читайте в материале 5-tv.ru.