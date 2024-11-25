Силы ПВО за ночь уничтожили 23 украинских беспилотника

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Восемь БПЛА было сбито над Калужской областью, семь над Курской, пять — над Брянской и три над Белгородской.

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 23 беспилотника ВСУ над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Так, восемь БПЛА было уничтожено над Калужской областью, семь над Курской, пять — над Брянской и три над Белгородской.

В том числе, губернатор Курской области Алексей Смирнов рассказал, что ночью российские бойцы уничтожили семь беспилотников и семь ракет ВСУ. Он напомнил местным жителям не приближаться и не трогать обломки беспилотников. При обнаружении следует позвонить по телефону 112.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жительница Курской области рассказала о мародерстве ВСУ.