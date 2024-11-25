Минздрав признан виновным в попытке нелегально выпустить антибиотик из Индии

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

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Индийская фармкомпания зарегистрировала в России антибиотик по поддельным документам.

Суд рассмотрел дело о попытке зарегистрировать и выбросить на российский рынок индийский антибиотик «Биапенем». Проблема крылась в том, что основное действующее вещество препарата уже было произведено и запатентовано другим предприятием из Индии. В итоге девятый Арбитражный суд Москвы признал Минздрав РФ в попытке вывести на отечественный рынок лекарство по подложным документам, сообщают «Известия».

Компания «Джодас Экспоим» направила в российский Минздрав согласие фирмы-правообладателя «Копран Ризерч лабораториз лимитед» на использование упомянутого действующего компонента. На деле же никакого согласия она не давала и подала иск с заявлением о нарушении патентных прав и требованием отменить регистрацию медикамента в России.

Суд постановил, что именно государственное ведомство должно было обнаружить подложные документы и не допустить успеха махинации. При этом в распоряжении министерства нет инструментов, необходимых для соответствующих проверок. Держателем регистрационного удостоверения было «Джодас Экспоим» — российское юрлицо другой индийской фармкомпании, JODAS Expoim Pvt. Ltd.

Летом этого года Арбитражный суд не удовлетворил требования «Копран Ризерч лабораториз лимитед». Но теперь, по итогам разбирательств в апелляционной инстанции, это решение отменили и признали незаконным бездействие Минздрава. Ведомство обязали отменить регистрацию «Биапенема» и исключить его из госреестра лекарственных средств, а также вернуть истцу расходы на госпошлину в размере трех тысяч рублей по заявлению и 1,5 тысячи по апелляционной жалобе. Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий».

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