Вертолеты Ка-52м бьют врага в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Пивоваров; Минобороты РФ; 5-tv.ru

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Удары наносились авиационными ракетами по разведанным целям противника.

Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52м нанесли удары по личному составу и бронированной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. . Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Удары наносились авиационными ракетами по разведанным целям противника. После применения авиационных средств поражений, экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета.

Личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.