Желают знать, что будет: россияне стали чаще ходить к гадалкам

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Все больше людей предпочитают узнавать судьбу у карт Таро и посещать психологов.

В 2024 году 39% россиян обращаются к гадалкам, а каждый третий посещает психолога. Об этом говорится в исследовании компании Modifiers.

Повышение спроса на услуги эзотериков наблюдается еще со временем пандемии коронавируса. Ежегодно объем рынка растет на 20% приближается к двум триллионам рублей. Это в 20 раз больше, чем рынок психологических услуг, который эксперты оценивают в 100 миллиардов рублей, при ежегодном темпе роста в 25%.

При таких показателях рынок эзотерики по итогам 2024 года может достигнуть объема в 2,4 миллиарда рублей, а востребованность психологов в 125 миллиардов.

Больше всего россияне посещают астрологов и просят разложить карты Таро. Набирают популярность и эксперты в области нумерологии. К слову, гадалки подняли стоимость на свои услуги на 40% перед началом 2024 года. Так, цена за расклад Таро может стоить шесть тысяч рублей, а составить натальную карту — девять тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Алтайском крае пенсионерку обманули на 46 тысяч рублей, когда та пожелала сделать отворот мужчины.