«Точным выстрелом»: снайперы ликвидировали личный состав ВСУ в районе Тернов

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Бойцы также выводят из строя бронетехнику и вражеские дроны.

Российским бойцам иногда приходится неделями оставаться без еды и воды, выслеживая противника, но результат их работы способен кардинально изменить ситуацию на поле боя в нашу пользу. О самых скрытных подразделениях российской группировки рассказал корреспондент «Известий» Александр Федорчак.

По песням и закадровому смеху даже не сразу становится понятно, что группа снайперов выдвигается на передовую. Они отправляются в район Тернов ДНР. Задача этого подразделения — занять участок недалеко от населенного пункта, чтобы прикрыть штурмовиков.

Одним точным выстрелом ликвидирован украинский пулеметчик, который, как он сам думал, надежно укрывался в Серебрянском лесу. Наш снайпер продолжил слежку и заметил еще один силуэт — это украинский штурмовик.

Снайперское подразделение 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» знает это лесничество как свои пять пальцев. Местность, говорят, очень сложная, под нее нужно постоянно придумывать новую маскировку.

«Мы покупаем, конечно, проверяем на „птичках“ своих, как это будет выглядеть, чтобы уже идти уверенным, что нас не видят. Конечно, сами модернизируем, кое-что добавляем, элементы по местности», — заявил командир отделения снайперов с позывным «Шакша».

Шакша выбрал себе позывной в честь своего родного поселка в Башкирии. Он работает с самой тяжелой винтовкой, которая уничтожает не только пехотинцев, но и технику ВСУ.

Но часто после успешно выполненной задачи группа очень долго не может вернуться в тыл. Враг начинает искать, запуская стаи дронов-камикадзе.

«Без еды и без воды мы практически неделю выживали с напарником. Но если ты по маскировке отработал хорошо, на оценку 4, то тебя и не заметят», — заявил заместитель командира взвода снайперов с позывным «Метис».

С того момента «Метис» на боевое задание берет не только дополнительный запас еды.

Если раньше снайперы работали всегда парами, то сейчас на боевое задание они выходят втроем — добавился специалист с особым приспособлением. Называется оно «Гарпия». Помогает бороться с FPV-дронами, вычисляет их частоту и может даже посадить.

«Она начинает уже определять в районе где-то километра, что „птичка“ летит. Мы подпускаем поближе, чтобы сигнал сильнее был, и блокируем. Постоянное ноу-хау у них, что-то новое. Что-то постоянно появляется. Приходится под них все настраивать», — заявил заместитель командира взвода снайперов с позывным «Хан».

Поэтому у снайперов в тылу к коллекции шевронов добавилась еще одна — коллекция сбитых и посаженных дронов. Ее собираются пополнять регулярно.