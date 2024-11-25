Из Японии «с любовью»: россияне стали жертвами автодилеров-мошенников

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Наймушин; 5-tv.ru

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Пострадавшие пытались приобрести машины с зарубежных аукционов через ассоциацию автомобильных союзов.

Десятки россиян по всей стране оказались жертвами недобросовестных автодилеров, обещавших на выгодных условиях пригнать автомобили из Азии. Но вместо долгожданных покупок автовладельцы получили судебные разбирательства, ведь ни машин, ни своих денег пострадавшие получить не могут. Корреспондент «Известий» Евгений Подтергера провел собственное расследование и выяснил детали запутанной истории.

Ограниченный бюджет и острое желание купить машину привели супругов Ветлугаевых в Ассоциацию автомобильных союзов. Так назвала себя компания с десятитысячным уставным капиталом, которая возит в Россию машины с азиатских автоаукционов. Ветлугаевы по интернету подписали с дилером договор, выдали доверенность на покупку двух машин, перевели деньги и стали ждать победы на торгах.

«Если нам понравится — он говорит — мы не выиграли, надо доплатить 100, 200 тысяч. Ну и потом нам все это надоело. Я говорю Толе, давай возвращать деньги, потому что это ненормально», — рассказывает потерпевшая Ирина Ветлугаева.

Спустя несколько месяцев Ветлугаевы написали претензию в компанию, через две недели получили ответ — Ассоциация автомобильных союзов ваших денег не получала.

«Вы перевели деньги сразу в Японию в фирму „Безупон“ — вот с нее и спрашивайте. Вот куда деньги перевели, там и спрашивайте», — заявил потерпевший Анатолий Ветлугаев.

Он сделал запрос в компанию «Безупон» — это крупнейший японский автодилер, который поставляет подержанные иномарки по всему миру.

«Фирма ответила, что деньги не возвратят, так как на эти деньги Ветлугаевым куплены два автомобиля. Я в шоке был…», — говорит потерпевший Анатолий Ветлугаев.

Выяснилось, что машины Анатолию не отдали, так как получателем по документам числится совсем другой человек. Ветлугаевы написали заявление в полицию. В возбуждении дела им отказали. Ассоциация автосоюзов перестала отвечать на звонки. Вскоре семья узнала, что таких пострадавших по стране — десятки. Мирослава из Москвы тоже хотела купить подержанную машину. Перевела в Японию миллион рублей, еще 500 тысяч — на личную карту автодилеру.

«Ну вот не смутило меня на карту перевести. Ну говорят же, что зависают платежи и на месяц, и на два. Я и перевела, как она мне сказала», — рассказывает пострадавшая Мирослава Хуснутдинова.

Пострадавших настолько много, что честные автотрейдеры во Владивостоке сейчас даже объединились в некоммерческую организацию. Они решили собирать деньги, чтобы помогать таким попавшим в беду — платят за репутацию.

«У вас с компанией договор и у вас гражданско-правовые отношения. Поэтому полиция никаких мер уже не будет применять. Машины ваши в этих компаниях забрать они не могут, деньги забрать не могут. Идите, как говорится, в суд. Ну а пока вы судитесь — ООО закрылась, все разбежались, создали новые ООО. Как правило, бенефициары всего этого неизвестны. А если и известны, им особо предъявить нечего», — говорит представитель общественной организации «ЮрАвто» Евшений Ларченко.

Так произошло и с Ассоциацией автомобильных союзов — когда накопилась критическая масса недовольных покупателей, компания исчезла.

Юридический и фактический адрес Ассоциации автомобильных союзов во всех документах совпадает — Владивосток, Светланская, 114, офис 14. Но о существовании такой компании в этом здании никто не знает. Много лет по этому адресу работает совершенно другая фирма, которая занимается туризмом.

Общественники нашли несколько машин, которые везла ассоциация, на частных стоянках во Владивостоке и помогла вернуть владельцам. Все они переплатили вдвое за свои машины и сейчас готовы судится с автодилером. Правда, владелец компании сейчас пытается ее ликвидировать.

«Хозяин фирмы подал заявление на ликвидацию юрлица. И сейчас все пострадавшие попросили юриста, чтобы она написала претензию в налоговую, что у этого человека перед нами есть задолженность», — рассказывает пострадавший.

Пострадавших от компании становится больше с каждым днем. И те, кто не получил свои авто, считают, что стали жертвами мошенников.

«Люди из этой компании — молодые ребята, девчонки — это не первая их компания. Раньше у них компания „Кроун“ называлась. Там в принципе тоже самое, там была своя группа пострадавших», — говорит пострадавший Заур Борлаков.

Сейчас общественники вместе с юристами пытаются добиться, чтобы у всех пострадавших приняли заявления в полицию и объединили в одно общее дело. Только так появится надежда вернуть деньги и наказать недобросовестных автодиллеров.