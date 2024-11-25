«Маятник показов и продаж»: Кустурица рассказал о проблемах киноиндустрии
Кустурица: происходящее между фильмом и прокатом опасно для кинематографа
Фото, видео: © РИА Новости/Олег Иванов; 5-tv.ru
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По его словам, у России огромный шанс развивать свое кино, но лишь когда она «перестанет подражать Голливуду».
Режиссер и актер Эмир Кустурица считает одной из ключевых проблем современного кинематографа то, что происходит между готовым фильмом и его прокатом. Об этом он рассказал в беседе с «Известиями».
«Фильм теперь можно определить как аттракцион <…> Но теперь кино можно смотреть просто дома. И все, что происходит в промежутке между готовым фильмом и его прокатом, на самом деле опасно для кинематографа. Потому что одно дело смотреть большой фильм в кинотеатре, раскачивая большой маятник показов и продаж, а другое — просмотр маленького фильма у себя дома, который тоже может запустить фактически массовый просмотр», — полагает режиссер.
По его мнению, , именно память зрителей о «больших» фильмах прошлого дает им жизнь, — такие ленты теряют популярность, но остаются великими.
Кустурица также заявил, что считает российский кинематограф самобытным. По его словам, у России огромный шанс развивать эту индустрию, но лишь когда она «перестанет подражать Голливуду».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эмир Кустурица в ближайшее время прилетит в Россию ради съемок фильма по творчеству русского писателя Федора Достоевского.