Хуже табака: как электронные сигареты связаны с эректильной дисфункцией

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Все чаще врачи указывают на разрушительное действие вейпов на мужское здоровье.

Электронные сигареты могут привести к развитию эректильной дисфункции в любом возрасте. Такое утверждение опубликовал в своем Telegram-канале врач-уролог, андролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников. Свое мнение он основывает на опыте коллег и представителей профессионального сообщества.

По словам Лубенникова, связь между электронной сигаретой и нарушением потенции все чаще и чаще демонстрируется в различных научных публикациях. Что примечательно, эта связь прослеживается вне зависимости от возраста и наличия сопутствующих заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых. Имеющиеся данные, настаивает врач, позволяют с уверенностью говорить о прямом негативном влиянии вейпов и подобных им курительных устройств на здоровье мужчин.

Лубенников также отметил — нередко курильщики предпочитают электронные сигареты обычным, так как считают их более безопасными. На каких бы основаниях они ни строили это заключение, оно в корне ошибочно в контексте воздействия на потенцию, заключил доктор. Свою позицию он подтвердил результатами исследования, проведенного международной группой экспертов и опубликованным на сайте Национальной библиотеки медицины США.

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