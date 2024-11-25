Пассажиры загоревшегося самолета пишут коллективный иск на «Азимут»

Фото, видео: 5-tv.ru

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Находящиеся в самолете во время инцидента надышались угарным газом.

Пассажиры загоревшегося в Турции лайнера Sukhoi Superjet 100 прямо в аэропорту пишут коллективный иск на авиакомпанию «Азимут», чьим рейсом они летели. Как стало известно 5-tv.ru, в документе пострадавшие просят о «должной поддержке».

Иск находится на стадии подготовки, конкретное содержание не известно. Судя по видео, пострадавшие тщательно описывают ситуацию и требования — исписана пара листов формата А4.

Пассажиры жалуются, что во время инцидента надышались угарным газом. Также заявляют о резкой посадке с ударом.

«Три часа сидим в аэропорту, дети маленькие тоже. Ждем вещи, которые нам никак не могут принести. Информации никакой — как будто ничего не случилось», — поделилась пассажир.

Также, по словам пассажиров, пожар возник на борту очень быстро — буквально в течение одной минуты. К счастью, никто не пострадал, а прибывшие пожарные быстро ликвидировали возгорание.

Ранее 5-tv.ru писал, что вечером 24 ноября при посадке в Анталье загорелся пассажирский самолет авиакомпании «Азимут», прибывший из Сочи. Возгорание произошло после приземления, которое осуществлялось в сложных метеоусловиях.