Прибывший из Сочи самолет авиакомпании «Азимут» загорелся при посадке в Анталье

Фото: © РИА Новости/Сергей Пивоваров

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

По предварительным данным, никто из пассажиров в пожаре не пострадал.

При посадке в Анталье загорелся пассажирский самолет типа Sukhoi Superjet 100 российской авиакомпании «Азимут», прибывший из Сочи. Об этом сообщается в материале турецкого портала AirportHaber. Отмечается, что возгорание произошло после приземления, которое происходило в сложных метеоусловиях.

«Пожарные расчеты в короткие сроки прибыли на место и приступили к тушению пожара. Из-за инцидента взлетно-посадочная полоса аэропорта была временно закрыта», — сказано в публикации.

По данным портала, из-за инцидента некоторые рейсы пришлось отложить, обо всех изменениях пассажиры будут проинформированы в ближайшее время. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Эксперты выясняют причины ЧП. Пауза продлится до конца проверки полосы и судна техническими специалистами аэропорта.

Турецкий авиапортал Havasosyalmedya сообщает, что возгорание началось в двигателе воздушного судна, но сотрудники местного департамента спасения воздушных судов и пожаротушения (ARFF) и аэропорта оперативно вмешались в ситуацию. По последним данным СМИ, пожар на борту самолета уже потушен.

Ранее, писал 5-tv.ru, американский самолет, который летел из Флориды на Гаити, расстреляли в момент приземления в аэропорту Порт-о-Пренса.