Фанат предложил Семенович 5 миллионов за новогоднюю ночь в костюме Снегурочки

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

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На что готова знаменитость ради солидного гонорара?

Еще даже декабрь не начался, а экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович уже вынуждена отказывать заказчикам новогодних корпоративов. Один из поклонников певицы так хотел видеть на своем празднике в сексуальном костюме Снегурочки, что готов был заплатить пять миллионов рублей. Как отметила сама звезда в интервью корреспондентам НТВ, сумма ее не впечатлила — пообещал бы хоть десять…

На самом деле влюбленный фанат получил отказ не потому, что слишком беден для Семенович. По словам директора артистки, он просто опоздал — вожделенная Снегурочка уже распланировала все свои новогодние выступления. И даже перекупить ее уже невозможно.

«Звонит заказчик, признается в любви Анне, это я слышал много раз… Он говорит, что готов заплатить, нужно на новогоднюю ночь приехать в сексуальном костюме Снегурочки. Я говорю, мы уже заняты. Он готов был нас перекупить, пять миллионов привезти, но мы не перепродаемся», — вспомнил представитель Семенович.

«Дорогая Снегурочка!» — со смехом добавила она.

Как известно, 44-летняя исполнительница больше не свободная дама. Сердце свое после долгих поисков она отдала достойному кандидату, бизнесмену Денису Шрееру. Анна Семенович утверждает, что бойфренд нисколько не ревнует ее к фанатам, да и она повода не дает. Теперь у звезды появилось условие — на всех корпоративах ее будет сопровождать возлюбленный.

Шреер — человек щедрый, свою избранницу он балует с удовольствием. Недавно, например, оплатил съемки новогоднего клипа. В нем певица, к слову, как раз предстает в образе Снегурочки. Одной только радости пока не дождалась Семенович. Это предложение руки и сердца. А все потому что ее бизнесмен все еще женат. Обещает в следующем году и кольцо, и собственный дом, и общую дочку.

Ранее Анна Семенович рассказала 5-tv.ru, как ее пытались похитить бандиты.