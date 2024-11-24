«Женщина позвонила»: в Сочи ощутили подземные толчки
В ЕДДС Сочи поступило сообщение о подземном толчке
Фото: www.globallookpress.com/Garry Lotulung
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Явление зафиксировали в микрорайоне Бытха.
В Сочи зафиксированы подземные толчки. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу Сочи (ЕДДС).
Отмечается, что о таком явлении в службу сообщила обеспокоенная женщина.
«С Бытхи было, слышали тоже, микрорайон Бытха, женщина позвонила и сказала, что… почувствовала какие-то толчки», — отметила оператор ЕДДС.
Но, по информации регионального МЧС, никаких заявок по поводу подземных толчков от жителей не поступало, и городская инфраструктура функционирует в штатном режиме. В сети появились слухи о б аналогичных явлениях в микрорайонах Макаренко и Мацесты, но эти данные в ведомствах региона пока не комментировали.
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