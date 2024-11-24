Умер композитор Павел Карманов

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Автор музыки к известным фильмам ушел из жизни в возрасте 54 лет.

Композитор Павел Карманов скончался на 55-м году жизни. Трагическую новость сообщили в Союзе композиторов России.

Широкой аудитории Карманов известен, прежде всего, как автор саундтреков к кинопроектам «Арена» («Гладиатрикс»), «Большой», «Солдатский декамерон», «Умножающий печаль», «Пугало» и многим другим. Также Карманов создавал саундтреки к документальным фильмам и рекламным роликам.

В то же время композитор писал музыку для камерных ансамблей и хоров, симфонические произведения. В 2013 году Карманов стал одним из соавторов новой музыкальной редакции оперы Александра Бородина «Князь Игорь» для постановки режиссера Юрия Любимова в Большом театре.

Композитор регулярно участвовал в различных музыкальных фестивалях, сотрудничал с такими известными исполнителями, как Алексей Любимов, Юрий Башмет, Татьяна Гринденко, Марк Пекарский, Московский ансамбль современной музыки.

Кроме того, композитор был участником московской рок-группы «Вежливый отказ», где играл на клавишных инструментах и флейте.

Павел Карманов родился 1970 году в Братске в семье музыкантов, с шести лет посещал музыкальную школу. После того как детские произведения Карманова были высоко оценены композитором Дмитрием Кабалевским, семья переехала в Москву. В столице Карманов в 1988 году окончил Центральную музыкальную школу, а в 1995 — Московскую консерваторию. В 1996 году стал членом Союза московских композиторов.

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