«Скоро приступим»: Хайдаров намекнул, что сделает пластику Боне

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Похоже, подмоченная репутация клиники звездного хирурга совсем не пугает экс-звезду «Дома-2».

Звездный пластический хирург Тимур Хайдаров намекнул, что экс-звезда «Дома-2» Виктория Боня будет делать операцию в его клинике. В соцсети он опубликовал фото со знаменитостью и оставил интригующий комментарий.

«Проконсультировались. Скоро приступим…» — написал Хайдаров.

Похоже, Боню не испугали скандалы, в которых не так давно погрязла клиника звездного хирурга, когда певицы Слава и Любовь Успенская, а вслед за ними и 50 клиенток попроще обвинили Хайдарова в «халтуре».

Сама Боня летом тоже жаловалась на последствия некачественной пластической операции по иссечению жировой ткани, после которой остались дефекты на лице. Правда, в ее случае виноват был не Хайдаров, а хирург из Дубая.

Боня сетовала, что после операции и появления странных «бугров» на коже, в клинике ее пытались убедить в том, что это ее собственные «тяжи», хотя у нее никогда не было таких проблем.

Однако самое удивительное в том, что к тому же доктору в Дубае, который изуродовал ее лицо, знаменитость потом отправила свою маму. И на этот раз хирург даже «превзошел» себя: на лице женщины после операции по подтяжке лица остались жуткие уродливые шрамы и ожоги.

И вот теперь Боня собралась лечь под нож Хайдарова. Похоже, экс-звезда «Дома-2» не из тех, кто учится на своих, а тем более на чужих ошибках.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что блогер Мария Погребняк хочет сделать пластическую операцию груди у скандального хирурга Тимура Хайдарова.