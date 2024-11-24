В Петербурге женщина родила прямо в метро
Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Событие произошло на станции «Горьковская».
В День матери на станции метро «Горьковская» в Петербурге родился ребенок. Об этом сообщает пресс-служба городского метрополитена.
Отмечается, что одна из пассажирок родила сына прямо на платформе. По рассказам свидетелей, женщина начала чувствовать схватки во время поездки и вышла из вагона. Тем временем, схватки усилились. Работники станции оперативно отреагировали и вызвали скорую помощь. Но пока медики ехали, сотрудники оказали помощь женщине. На свет появился мальчик.
«Это было невероятно! Мы все были в шоке, но старались поддержать маму», — отметила дежурная по станции.
Трогательное событие останется в памяти сотрудников метрополитена и пассажиров. Мать и новорожденный направились в больницу. Их состояние стабильно, чувствуют себя хорошо.
Это второй случай рождения ребенка за всю историю Петербургского метрополитена. Первые «метророды» прошли еще в 2018 году на станции «Технологический институт», тогда тоже родился мальчик. Помощь, как и сегодня, оказали сотрудники станции.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Подмосковье появился мальчик с неожиданной особенностью.