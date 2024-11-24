Фото, видео: © РИА Новости/Павел Лисицын; 5-tv.ru

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По словам иностранного боевика, наняться в украинскую армию было «плохой идеей».

Британский наемник взят в плен российскими военными в Курской области. Кадры с ним появились в распоряжении 5-tv.ru.

На видео мужчина в военной форме называет себя именем Джеймс Скот Рис Андерсен, говорит, что он 2002 года рождения, и признается, что участвовал в боевых действиях на стороне украинской армии.

Также он рассказывает, что с 2019 по 2023 год служил в армии Великобритании, а после увольнения в запас вступил в иностранный легион Украины и отправился воевать против россиян.

По словам Андерсена, сначала он прилетел из Лондона в польский Краков, а оттуда приехал на Украину через село Медыка.

Британец признается, что наняться боевиком в украинскую армию было «плохой идеей».

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Польши игнорируют законы страны о наемничестве, называя иностранных боевиков Вооруженных сил Украины «добровольцами».