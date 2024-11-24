Задержан подозреваемый в убийстве мужчины при дорожном конфликте под Саратовом

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; Telegram/МВД 64/mvd_64; 5-tv.ru

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Смертельно раненный водитель успел написать номер машины злоумышленника, что позволило оперативно выйти на его след.

Задержан предполагаемый убийца мужчины в городе Маркс Саратовской области. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Саратовской области.

«В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Саратовской области совместно с коллегами из Маркса при силовой поддержке сотрудников СОБР Росгвардии задержан мужчина 1983 года рождения», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Как сообщил источник 5-tv.ru, подозреваемый в преступлении доставлен в отдел полиции. Выйти на его след помогло то, что смертельно раненный им водитель успел написать на машине номер автомобиля, из которого были произведены выстрелы.

Ранее в этот день сообщалось, что в городе Маркс Саратовской области в результате дорожного конфликта один человек был убит и один ранен.



5-tv.ru

По данным регионального управления Следственного комитета РФ, инцидент произошел 24 ноября возле дома № 11 по улице Победы. В ходе конфликта между двумя водителями один из них выстрелил в другого. Также он произвел выстрелы в пассажира оппонента, находившегося в салоне автомобиля.

В результате потерпевший 1992 года рождения скончался на месте, потерпевший 1976 года рождения был госпитализирован. Злоумышленник после совершения преступления скрылся.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям за убийство и покушение на убийство.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Марксе Саратовской области неизвестный открыл стрельбу по людям.