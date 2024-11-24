Дело о нападении брачных аферистов на журналистов «Известий» вернули в прокуратуру

Дело напавших на журналистов «Известий» брачных аферистов вернули в прокуратуру

Фото: © РИА Новости/Мария Девахина

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Прежде были выявлены нарушения, которые препятствовали вынесению итогового решения.

Дело брачных аферистов, напавших на журналистов «Известий», было возвращено в прокуратуру. Соответствующая информация опубликована на сайте судов общей юрисдикции города Москвы.

По информации источника 5-tv.ru, дело вернули в прокуратуру из-за существующих ошибок, допущенных при составлении обвинительного заключения. Данные нарушения препятствовали вынесению итогового решения.

Собеседник добавил, что на последнем заседании был запланирован допрос потерпевших. Однако оно прошло с опозданием по причине того, что главный фигурант Роман Павлов проспал.

На корреспондента «Известий» Наталию Графчикову и сопровождавшего ее оператора напали 31 октября во время подготовки репортажа о брачных аферистах.

Самым агрессивным оказался Роман Павлов, у которого Графчикова и хотела взять комментарий по поводу подозрений в его адрес. Он напал на оператора, выхватил камеру и применил удушающий прием.

В результате происшествия оператор получил травмы, также оказалась повреждена телевизионная техника.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что журналистку «Известий» выгнали с сеанса Кашпировского в Петербурге.