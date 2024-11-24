«Схватила и швырнула»: жена Колдуна подралась с пристававшей к нему фанаткой

Жена Дмитрия Колдуна однажды подралась с девушкой, которая к нему приставала

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Супруга музыканта долгое время не могла свыкнуться с его популярностью среди дам.

Жена певца Дмитрия Колдуна однажды толкнула престававшую к нему поклонницу на стол, чтобы та ушла. Об этом артист рассказал в интервью телеведущей Юлии Ягафаровой.

Музыкант после победы в шестом сезоне «Фабрики звезд» стал очень популярным. Особенно среди девушек. Некоторые пытались очень настойчиво обратить его внимание.

Один такой случай произошел, когда он сидел со своей супругой Викторией в клубе, тогда к их столику подошла подвыпившая девушка и начала проявлять к нему симпатию.

«Она подошла, начала чесать за волосы, как-то меня обнимать за шею. Я сижу, мне нормально, приятно. А Вика ей сказала: „Отвали“. Она не послушала ее. Потом она просто встала, схватила ее за кофту и просто на соседний стол швырнула. Ну вроде и шоу, и мне хорошо», — вспоминал Колдун.

По словам певца, его жене было непросто свыкнуться с таким количеством внимания от девушек. Учитывая, что Дмитрий не спешил жениться. Он сделал своей избраннице предложение только спустя десять лет отношений.

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