Шоу-бизнес 1 067
Время классики: звезды на красной дорожке танцплощадки «Ээхх разгуляй!»
Радио «Шансон» собрал всех артистов «старой школы».
Классика — это всегда хорошо, особенно когда речь идет об артистах шансона. Актуальность звезд «старой школы» очевидна, а яркое тому подтверждение — полный зал поклонников на одной из самых больших площадок в столице.
Почему Ирина Круг не слушает современные песни, с кем хочет дуэт Султан Лагучев, кто был ведущим вечера и почему Татьяна Куртукова стала представительницей шансона — подробнее в фоторепортаже 5-tv.ru.
Новый состав «Вороваек»! Девушки оказались не менее позитивными и интересными предыдущих солисток. Артисткам было так весело, что трек «Не воровка, не шалава» прозвучал во второй раз: для журналистов.
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Татьяна Куртукова собственной персоной. Певица похвасталась, что теперь считает себя представительницей шансона, потому что хит «Матушка земля» со смыслом и понятен всем аудиториям.
2/8 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Стас Михайлов и его уникальный стиль: внешнему виду артиста позавидует даже Егор Крид. Теперь песня «Все для тебя» звучит иначе.
3/8 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
А вот Султан Лагучев, кажется, в первые поговорил с журналистами о планах. Искренне заявил, что хочет еще один трек со Славой. Видимо, нас ждёт новое звучание!
4/8 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Александр Круг на этой дорожке привлёк внимание всех: песня «Владимирский централ» живьем от наследника легендарного автора — совершенно новое открытие для нас. Рассказал, что пытается приобщить маму к современной музыке, но вот незадача: она активно сопротивляется.
5/8 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
А вот и Ирина Круг, у которой в плейлисте только Филипп Киркоров — так и сказала! Артистка призналась, что на каждых гастролях их сопровождает король эстрады, а современные исполнители уж очень непонятны.
6/8 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Ведущие вечера: певица Слава и Артём Демин. Тандем получился настолько ярким и завораживающим, что зал аплодировал каждой шутке артистов. Идеальное сочетание — что тут скажешь.
7/8 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Но будем все-таки честны: все взгляды были обращены на Юлию Михальчик. Яркое розовое платье в пол сделало свое дело — все мужчины в зале направились к сцене, как только увидели артистку.
8/8 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов