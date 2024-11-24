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Гевондян Каринэ

Шоу-бизнес 1 067

Время классики: звезды на красной дорожке танцплощадки «Ээхх разгуляй!»

Радио «Шансон» собрал всех артистов «старой школы».

Классика — это всегда хорошо, особенно когда речь идет об артистах шансона. Актуальность звезд «старой школы» очевидна, а яркое тому подтверждение — полный зал поклонников на одной из самых больших площадок в столице.

Почему Ирина Круг не слушает современные песни, с кем хочет дуэт Султан Лагучев, кто был ведущим вечера и почему Татьяна Куртукова стала представительницей шансона — подробнее в фоторепортаже 5-tv.ru.

Новый состав «Вороваек»! Девушки оказались не менее позитивными и интересными предыдущих солисток. Артисткам было так весело, что трек «Не воровка, не шалава» прозвучал во второй раз: для журналистов.

1/8 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Татьяна Куртукова собственной персоной. Певица похвасталась, что теперь считает себя представительницей шансона, потому что хит «Матушка земля» со смыслом и понятен всем аудиториям.

2/8 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Стас Михайлов и его уникальный стиль: внешнему виду артиста позавидует даже Егор Крид. Теперь песня «Все для тебя» звучит иначе.

3/8 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

А вот Султан Лагучев, кажется, в первые поговорил с журналистами о планах. Искренне заявил, что хочет еще один трек со Славой. Видимо, нас ждёт новое звучание!

4/8 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Александр Круг на этой дорожке привлёк внимание всех: песня «Владимирский централ» живьем от наследника легендарного автора — совершенно новое открытие для нас. Рассказал, что пытается приобщить маму к современной музыке, но вот незадача: она активно сопротивляется.

5/8 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

А вот и Ирина Круг, у которой в плейлисте только Филипп Киркоров — так и сказала! Артистка призналась, что на каждых гастролях их сопровождает король эстрады, а современные исполнители уж очень непонятны.

6/8 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Ведущие вечера: певица Слава и Артём Демин. Тандем получился настолько ярким и завораживающим, что зал аплодировал каждой шутке артистов. Идеальное сочетание — что тут скажешь.

7/8 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Но будем все-таки честны: все взгляды были обращены на Юлию Михальчик. Яркое розовое платье в пол сделало свое дело — все мужчины в зале направились к сцене, как только увидели артистку.

8/8 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов