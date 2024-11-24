«Тревожные финны готовятся»: в Финляндии тренируют женщин перед возможным столкновением с РФ

Фото: www.globallookpress.com/Ronny Hartmann

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Их обучают выживанию в условиях чрезвычайных ситуаций.

В Финляндии готовят женщин к возможному боевому столкновению с Россией. Об этом передает издание The Guardian.

«Тревожные финны учатся выживать в дикой природе», — отмечается в публикации.

Около 75 женщин в рамках учебного курса готовятся к выживанию в условиях чрезвычайных ситуаций. Мероприятия проводятся на этих выходных — 23 и 24 ноября. Женщин учат разводить и тушить костры, готовить на открытом воздухе, оказывать первую помощь и строить туалеты.

Вместе с тем их обучают вопросам, связанным с кибербезопасностью, психологической устойчивостью, навыкам выживания в дикой природе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Финляндия может открыть границу с Россией уже этой зимой. Восточный контрольно-пропускной пункт закрыт почти год, но все может измениться.