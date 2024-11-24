Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Andreas Stroh

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Как коррупционный киевский режим сам же навредил стране?

Смертоносные морозы грядущей зимой грозят Украине из-за незащищенности энергетической системы. Об этом сообщила газета The Times.

«Около 80% энергетической инфраструктуры Украины повреждено или разрушено. Без надлежащей защиты и при температурах ниже нуля Украина столкнется с суровыми и смертоносными зимними морозами», — говорится в материале.

Указывается, что Украине еще в конце февраля 2024 года инженеры из Великобритании, США, Германии и Японии советовали построить сооружения для защиты энергосистемы. Однако киевский режим не сделал этого. Вероятно, это связано с коррупцией украинских структур.

Как уже неоднократно сообщалось, российские силы наносят удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры. В Кремле неоднократно отмечали, что армия РФ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре. Так, на минувшей неделе в Минобороны заявляли о нанесении поражения российскими силами по военным аэродромам и объектам энергетики на Украине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине предрекли появление зимой городов-призраков. Предстоящий морозный сезон может стать для Незалежной самым тяжелым с начала СВО.