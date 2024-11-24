Итальянские ученые нашли остатки римского святилища под Храмом Гроба Господня
В Италии нашли остатки римского святилища под Храмом Гроба Господня
Фото: © РИА Новости/Кристина Афанасьева
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Это может указывать на подлинность евангельского предания.
Ученые из римского университета Ла Сапиенц нашли под главной христианской святыней — Храмом Гроба Господня — остатки святилища. Об этом передает TerraSanta.
Согласно результатам проведенного анализа почв, под храмом находился гигантский карьер. Вместе с тем было обнаружено, что ближе к северо-восточной части храмового комплекса находится искусно выполненное каменное плато и остатки языческого святилища.
Предполагается, что найденные остатки доказывают лишний раз подлинность слов, указанных в Евангелии от Иоанна: «На том месте, где он (Христос) распят, был сад, и в саду гроб новый».
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