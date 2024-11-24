«Горячо, я бы сказала»: как публика приняла новый состав группы «Воровайки»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Не всем фанатам музыкального коллектива понравилась смена участниц.

Новый состав популярной группы «Воровайки», исполняющей песни в жанре русского шансона, очень хорошо встретила публика. Об этом рассказали солистки коллектива в беседе с 5-tv.ru на Всенародной танцплощадке «Ээхх разгуляй!»

«Нас очень тепло принимают, горячо, я бы сказала», — поделилась участница Валерия Москальчук.

Группу создали в сентябре 1999 года, в 2024 году она отметила свое 25-летие. Но, оказалось, что солистки, которых все знали и любили, покинули группу, а на их место пришли молодые девушки: Ксения Шапиро, Софья Морозова и Валерия Москальчук. Они начали активно выступать еще с июля, уже посетили с концертом многие города России.

Не все люди приняли положительно подобные изменения. Нынешний состав столкнулся с хейтом в свою сторону, но, тем не менее, осталось много поклонников, которые любят их старые и современные песни.

«Конечно, он (негатив — Прим.ред.) еще долго будет присутствовать в Интернете. Но на телевидении нас ждут. И те, кто видел наше выступление, они оценили наши горячие сердца», — сказала Ксения Шапиро.

По словам артисток, они рады, что смогли стать частью коллектива. Они с самого детства слушали «Вороваек», мечтали когда-нибудь к ним присоединиться. Но никто не мог и подумать, что фантазии воплотятся в реальность.

«Необычно, интересно, но привыкаешь. И очень нравится», — отметила Валерия Москальчук.

Несмотря на то, что девушки вступили в группу, где исполняют «блатные» песни, их родные были очень рады, поскольку и сами в свое время были активными слушателями «Вороваек».

«Мои родители абсолютно отлично отреагировали, учитывая, что мой папа вообще, так скажем, музыкант. Классическое образование музыкальное, у меня также. И когда они узнали, что я иду в шансон, они, конечно, немного удивились. Но они сказали, что это здорово, это интересный опыт, это сцена. Поэтому все прекрасно все приняли», — ответила Москальчук.

Родные Софьи тоже очень горды своей дочерью. И когда узнали, что она стала частью «Вороваек», то начали делиться новостями со всеми знакомыми.

Старый состав, в котором были Диана Теркулова, Наталья Лушникова и Светлана Ларионова, — распался. Дело в том, что артистки решили пойти собственным путем. Лушникова собиралась уйти в декрет, а Теркулова хотела начать сольную карьеру. Кроме того, руководителя группы Никиту Надыктова давно посещали мысли, что пора пригласить молодое поколение.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что заставило 75-летнего Валерия Леонтьева снова вернуться на сцену в России.