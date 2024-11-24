Группа «КняZz» выступила в Москве с грандиозным концертом

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/АНДРЕЙ ЭРШТРЕМ; 5-tv.ru

Это был не просто концерт, а настоящая музыкальная сказка, в которую каждый смог погрузиться и ощутить себя героем легендарных песен.

После первых аккордов московский концертный зал VK Stadium буквально загудел от восторга. Электрогитары, ударные и мощный вокал Андрея Князева. Соединив все в единое музыкальное заклинание, «КняZz» раскрыл перед поклонниками: «Волшебную книгу» — большую концертную программу. 30 лет — лучшее!

«Мы создаем волну. И наш общий зритель будет делиться на три категории: либо те, кто на этой воне занимается серфом, либо те, кто от этой волны шарахаются, чтобы не накатило, либо те, которые сидят на берегу, жрут попкорн и смотрят на тех, кто занимается серфом, и как эта волна происходит», — сказал лидер рок-группы «КняZz» Андрей Князев.

От бушующей страсти до нежной тоски. Это не просто концерт, а настоящая музыкальная сказка, в которую каждый может погрузиться и ощутить себя героем легендарных песен.

Благодаря необычным декорациям и спецэффектам, у поклонников есть возможность увидеть фантастический мир «Волшебной книги». Всю анимацию создавал сам Андрей Князев.

«Иногда я играю песни, в которых я пытаюсь к залу апеллировать, потом я начинаю понимать, что они все втыкают в экраны. Но это нормальный минус», — сказал Андрей Князев.

«Волшебная книга» «КняZz» полна неожиданностей. Магия концертной программы в ее разнообразии. Например, песня «Ведьма и осел» получила новое прочтение. Передать весь колорит ведьмы взялась Юлия Коган. По словам певицы, женский голос придает больше достоверности, исходя из контекста песни.

«Она настолько оказалась моей, по всем фронтам. Ну посмотрите, я же ведьма», — призналась певица и автор песен Юлия Коган.

Одной из новых композиций, которая вошла в концертную программу, стала песня «Сталкер». Совсем недавно на нее вышел клип с участием легендарного вокалиста Deep Purple и Rainbow Джо Линна Тернера.

«Эта песня „Сталкер“ — послание, очень важное послание миру на международном языке музыки, что мы должны сохранить человечество», — сказал Джо Линн Тернер.

К сцене не пробиться. «Волшебная книга» — это не только старый добрый рок в новом прочтении, но и свежая волна хитов. Те, кто вырос на песнях знаменитой рок-группы, теперь приводят на концерты своих детей.

Армия поклонников группы «КняZz» уже ждет следующего концерта. После выступления в Москве музыканты отправятся в Санкт-Петербург.

«Опять будет на первой песне эта волна звука. Ты выходишь, не слышишь ни себя, ни коллег. Ты слышишь этот голос из зала, который тебя просто сносит. Приходишь в себя через 30 секунд и осознаешь, что всё началось», — рассказал гитарист группы «КняZz» Альберт Визенберг.

Грандиозное шоу состоится 1 декабря в стенах «Юбилейного», Андрей Князев уже в Санкт-Петербурге откроет для фанатов свою «Волшебную книгу».