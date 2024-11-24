Танец у Лувра и свечка в круассане: как Жуков отметил день рождения дочки

Жуков отвез свою дочку танцевать у Лувра в часть ее дня рождения

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко;Instagram*/sezhukov; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Старшей наследнице певца Нике исполнилось 16 лет.

Семья певца Сергея Жукова улетела в Париж, чтобы отметить 16-летие старшей дочери Ники. Видео и фото с празднования выложила именинница в личном блоге.

Красные береты, Эйфелева башня и танцы у Лувра под аккомпанемент французских музыкантов создали настоящий праздник посреди пасмурной погоды вокруг.

«Это был ее день, а мы были просто счастливы видеть ее сияющую улыбку, когда она загадывала желания, глядя на огни города… Сейчас мы уже дома, но так хочется верить, что этот праздник останется с ней навсегда. Никуша, надеюсь, у нас получилось», — написал Жуков.

Чтобы точно все поняли, что праздник в Париже. Фото: Instagram*/sezhukov

Чтобы подчеркнуть факт нахождения в Париже, семья подготовила для дочки неожиданный символ любого дня рождения. Вместо праздничных свечей в торте они обтянули круассаны белым кружевом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин поздравил Эмира Кустурицу с 70-летием.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.