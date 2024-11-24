Тренд на русскость: народные песни вновь на пике популярности

Фото, видео: © РИА Новости/Нафис Сиразетдинов; 5-tv.ru

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Под Надежду Кадышеву молодежь пляшет на живых концертах, а «Калинка» обретает сейчас новое дыхание.

На конкурсе «Мисс Вселенная», которым долгое время заведовал будущий президент США Дональд Трамп, впервые за последние 12 лет участница из России вошла в ТОП-12 красавиц мира. И это очень достойный результат, учитывая, что было 125 участниц. Валентине Алексеевой едва исполнилось 18 лет. Она из Чебоксар. Все, конечно, ждали, а будет ли участница из Украины устраивать скандал, как это часто бывает в последние годы. Но обошлось. Возможно, потому что конкурс проходил в нейтральной для нас Мексике.

Ранее в этом году на конкурсе «Мисс Земля» на Филиппинах россиянка Екатерина Романова стала восьмой, тоже впервые за долгие годы. А титул «Мисс Европа» россиянка Роза Гадиева и вовсе увезла домой. В общем, как-то потихоньку жизнь налаживается, по крайней мере у российских красавиц. Так глядишь, и русский стиль снова войдет в моду, она ведь циклична. Вопрос: каким он будет, этот русский стиль? Когда год назад в тренды соцсетей вихрем ворвалась Катя Лель, под ее «Муси-пуси» инфлюенсеры разоделись в меха и шубы.

В этом году неожиданная популярность у другого хита 20-летней давности от Надежды Кадышевой. Так что, теперь доставать из сундуков кокошники и сарафаны? По крайней мере, будет ярко. В этом убедился корреспондент «Известий» Кирилл Поляков.

Тренд на русскость

Под Надежду Кадышеву молодежь пляшет на живых концертах. Школьники и студенты записывают рилсы.

Танцовщицы оттачивают под народные мотивы современные движения. В социальных сетях сотни подобных роликов. Репостов тысячи. Просмотров миллионы.

И это не троллинг или кринж, как говорит та самая молодежь, которая отплясывает и подпевает. Это новый тренд на русскость. Народные мотивы сегодня в моде.

Театр Надежды Кадышевой. Народная артистка России выступает в Москве, и все билеты раскупили сразу же после старта продаж. На стриминговых площадках песни «Золотого кольца» в этом году слушали в семь раз чаще по сравнению с прошлым. А средний возраст аудитории — тридцать пять лет.

Сетевым вирусом стала песня Марины Девятовой. Исполнительница хита объясняет взрыв популярности. Запоминающийся мотив и простые слова о вечном стирают границы между людьми.

«Мы воспитывались на разной музыке, но традиции нашей народной песни, они нас объединяют. И народные песни объединяют, например, зрительный зал, потому что мы живем в разных уголках, мы в разном возрасте, в разной профессии. Народные песни нас объединяет», — говорит Марина Девятова, исполнительница народных песен.

Вот еще одна композиция, которая звучит из каждого смартфона. Песня Татьяны Куртуковой «Матушка» вышла ещё в 2022 году и до сих пор в топе на всех стриминговых платформах. В этом году сняли клип, и понеслось.

«Что так оно захватит весь мир… Даже, даже, даже не снилось. То есть на сегодняшний день 207 стран мира слушают „Матушку“, снимают под нее ресурсы, выкладывают это все. Это такой бум начался, когда люди вдруг вспомнили, что они русские, вдруг вспомнили свои корни», — объясняет Петр Андреев, композитор, автор слов и музыки песни «Матушка».

На этих кадрах танец High Heel. Главный атрибут — туфли на высоком каблуке. Правило одно — драйв. И композиция «Матушка» подошла.

«Нам сейчас нужно выделяться, потому что в соцсетях, что в обычных занятиях постоянно приходят ученики и хотят чего-то нового, интересного, и мы немного подустали танцевать под западную стилистику, хочется выделяться, хочется чего-то нового», — поясняет Ирина Кузнецова, преподаватель по танцам.

И даже «Калинка» обретает сейчас новое дыхание. Это слово снова учат иностранцы, как когда-то выучили «Калашников», «Спутник» и «Токамак». Вот с румынским акцентом. И на чистом русском, но прямо в Нью-Йорке…

Примадонна русских народных — Надежда Бабкина — стремления молодежи адаптировать под современный лад песни поддерживает. И не ради денег. Она готова подарить любую композицию, которая только понравится артистам, танцорам и диджеям.

«Вы наверняка в интернете видите часто свои композиции переработанные. Как вы к этому относитесь?» — интересуется корреспондент Кирилл Поляков.

«Да какой в интернете? Я не в интернете вижу, я здесь на сцене слышу. Я слышу в гримерке, одеваюсь, наша музыка звучит, вообще не поменяв ни одной фистулины. Я думаю, мой коллектив там стоит и поет. Выскакиваю, смотрю, чужие. Я думаю, нормально. Потом подошла и говорю: «Ребятки, вы хотя бы спросите разрешения. Конечно, я вам разрешу, так же нельзя, вы что, подворовываете? Скажите: «Надь, можно, конечно, я вам разрешу». Неужели вы думаете, я не понимаю, что это такое», — говорит Надежда Бабкина.

Танго под Надежду Бабкину? Легко! Вальсовый ритм — это все, что надо для парного танца.

«Мы точно так же танцуем вальс в танго, поэтому мы с огромным удовольствием станцевали это», — рассказывает Александр Туляков, владелец танцевальной студии.

Раньше народной считалась песня, слова которой знал каждый. Сейчас та, которую чаще репостят. И это, пожалуй, неплохо. Такими темпами фантазии нейросетей скоро станут реальностью.